Рубио допустил, что Иран изменит позицию по вопросу мирного диалога с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что Тегеран может изменить свою позицию по вопросу мирного диалога с Вашингтоном в ближайшие дни.
- По словам Рубио, Тегеран нарушил меморандум о взаимопонимании после его вступления в силу, при этом Вашингтон выполнил свою часть соглашения.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. США допускают, что Тегеран в ближайшие дни изменит свою позицию по вопросу мирного диалога с Вашингтоном, заявил американский госсекретар Марко Рубио.
"Они нарушили меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу. Мы выполнили свою часть соглашения, так что теперь они расплачиваются за это, и, возможно, в ближайшие несколько дней они изменят свое мнение", - сказал он журналистам в Маниле.