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Рубио допустил, что Иран изменит позицию по вопросу мирного диалога с США - РИА Новости, 23.07.2026
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11:18 23.07.2026 (обновлено: 11:22 23.07.2026)
Рубио допустил, что Иран изменит позицию по вопросу мирного диалога с США

Рубио допустил, что Иран скоро изменит позицию по вопросу мирного диалога с США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что Тегеран может изменить свою позицию по вопросу мирного диалога с Вашингтоном в ближайшие дни.
  • По словам Рубио, Тегеран нарушил меморандум о взаимопонимании после его вступления в силу, при этом Вашингтон выполнил свою часть соглашения.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. США допускают, что Тегеран в ближайшие дни изменит свою позицию по вопросу мирного диалога с Вашингтоном, заявил американский госсекретар Марко Рубио.
"Они нарушили меморандум о взаимопонимании через несколько дней после его вступления в силу. Мы выполнили свою часть соглашения, так что теперь они расплачиваются за это, и, возможно, в ближайшие несколько дней они изменят свое мнение", - сказал он журналистам в Маниле.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Рубио: соглашения США в мирной энергетике будут предусматривать гарантии
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