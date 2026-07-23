США продолжат искать путь к завершению конфликта на Украине, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать путь к завершению конфликта на Украине.
- По его словам, США пытаются найти золотую середину, приемлемую для обеих сторон.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность: найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. И мы готовы сыграть роль в этом", - сказал Рубио журналистам.