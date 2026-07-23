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США продолжат искать путь к завершению конфликта на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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11:07 23.07.2026
США продолжат искать путь к завершению конфликта на Украине, заявил Рубио

Рубио: США продолжат искать приемлемый путь к завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать путь к завершению конфликта на Украине.
  • По его словам, США пытаются найти золотую середину, приемлемую для обеих сторон.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность: найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. И мы готовы сыграть роль в этом", - сказал Рубио журналистам.
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