Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым не только украинский конфликт

МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что помимо конфликта на Украине обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым и ряд других тем.

"Мы говорили и о других вещах", - сказал он журналистам в Маниле, говоря о встрече с Лавровым.