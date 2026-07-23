Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым не только украинский конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Маниле.
- Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что помимо конфликта на Украине обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым и ряд других тем.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Мы говорили и о других вещах", - сказал он журналистам в Маниле, говоря о встрече с Лавровым.