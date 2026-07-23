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Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым не только украинский конфликт - РИА Новости, 23.07.2026
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10:59 23.07.2026 (обновлено: 11:33 23.07.2026)
Рубио заявил, что обсуждал с Лавровым не только украинский конфликт

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым несколько тем помимо украинского конфликта

© REUTERS / Eloisa LopezГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Eloisa Lopez
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Маниле.
  • Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что помимо конфликта на Украине обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым и ряд других тем.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Мы говорили и о других вещах", - сказал он журналистам в Маниле, говоря о встрече с Лавровым.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Марко РубиоСергей ЛавровВ мире
 
 
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