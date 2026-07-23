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Для решения конфликта на Украине нужны новые идеи, заявил Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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10:59 23.07.2026 (обновлено: 11:10 23.07.2026)
Для решения конфликта на Украине нужны новые идеи, заявил Рубио

Рубио: для украинского урегулирования нужны новые идеи и предложения

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил о необходимости найти новые идеи и предложения для урегулирования конфликта на Украине.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - сказал Рубио журналистам, говоря об урегулировании украинского конфликта.
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В миреУкраинаСШАМарко Рубио
 
 
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