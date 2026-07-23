Для решения конфликта на Украине нужны новые идеи, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил о необходимости найти новые идеи и предложения для урегулирования конфликта на Украине.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Нам придется искать новые предложения и новые идеи... Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия", - сказал Рубио журналистам, говоря об урегулировании украинского конфликта.