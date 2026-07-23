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Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с Лавровым - РИА Новости, 23.07.2026
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10:55 23.07.2026 (обновлено: 14:59 23.07.2026)

Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с Лавровым

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу в Маниле.
  • Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
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"Мы провели хороший и откроенный разговор", - сказал Рубио журналистам.
Как, в свою очередь, отметил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД, даже при диаметрально противоположных интересах подобные встречи глав внешнеполитических ведомств полезны.
"Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно", - сказал Климов.
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