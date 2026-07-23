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Рубио заявил, что обсудил на встрече с Лавровым отношения России и США - РИА Новости, 23.07.2026
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10:32 23.07.2026 (обновлено: 10:38 23.07.2026)
Рубио заявил, что обсудил на встрече с Лавровым отношения России и США

Рубио заявил, что обсудил с Лавровым вопросы отношений России и США

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио и глава Лавров провели встречу в Маниле, где обсудили вопросы отношений двух стран и конфликт на Украине.
  • Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг сообщил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсудили вопросы отношений двух стран, а также конфликт на Украине.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины", - написал Рубио в соцсети X.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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