Рубио заявил, что обсудил на встрече с Лавровым отношения России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио и глава Лавров провели встречу в Маниле, где обсудили вопросы отношений двух стран и конфликт на Украине.
- Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг сообщил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсудили вопросы отношений двух стран, а также конфликт на Украине.
Лавров и Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Мы обсудили российско-американские отношения и необходимость прекращения конфликта России и Украины", - написал Рубио в соцсети X.