Заявление Рубио перед переговорами с Лавровым поразило Запад

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии на Западе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД.