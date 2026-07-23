Заявление Рубио перед переговорами с Лавровым поразило Запад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям.
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен считает, что Рубио пришлось оправдываться за участие в дипломатических переговорах с Россией из-за противников дипломатии на Западе.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии на Западе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
Накануне американский политик заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, а отказ от контактов между государствами был бы безрассудством.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД.
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио
Вчера, 08:46