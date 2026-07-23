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Заявление Рубио перед переговорами с Лавровым поразило Запад - РИА Новости, 23.07.2026
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09:55 23.07.2026 (обновлено: 13:08 23.07.2026)
Заявление Рубио перед переговорами с Лавровым поразило Запад

Диесен усмотрел в словах Рубио о диалоге с РФ попытку оправдаться перед Западом

© REUTERS / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Brendan Smialowski
Госсекретарь США Марко Рубио
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям.
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен считает, что Рубио пришлось оправдываться за участие в дипломатических переговорах с Россией из-за противников дипломатии на Западе.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии на Западе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
Накануне американский политик заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, а отказ от контактов между государствами был бы безрассудством.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Рубио отказался отвечать на вопросы журналистов перед встречей с Лавровым
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"Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией. Криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется", — написал эксперт в соцсети X.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД.
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В миреРоссияСШАСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
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