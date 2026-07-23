Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что Россия внимательно отслеживает действия Запада, направленные против ее безопасности.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия внимательно отслеживает действия Запада, направленные против ее безопасности, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в интервью YouTube-канала Judging Freedom.
"Они довольно ясно дали понять, что видят, как европейцы сейчас совершенно неприкрыто хвастаются тем, сколько денег они вкладывают в ракеты большой дальности и беспилотники для Украины. Их цель — атаковать все глубже и глубже внутри России ради поражения ее экономической и военной инфраструктуры и ослабления. Все это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар", — заявил он.
По словам профессора, Запад все активнее приближается к точке невозврата в отношениях с Россией.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.