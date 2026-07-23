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"Вы в курсе?" Такер Карлсон неожиданно высказался о России - РИА Новости, 24.07.2026
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16:10 23.07.2026 (обновлено: 00:10 24.07.2026)
"Вы в курсе?" Такер Карлсон неожиданно высказался о России

Карлсон назвал Россию своей любимой страной

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной.
  • Карлсон отметил, что Москва красивее и больше Лондона.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной.
"Это моя любимая страна из всех, где я когда-либо бывал. Мне там понравилось", — сказал он в интервью с сотрудницей RT Тарой Рид.
При этом он назвал Россию потрясающей.
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Также Карлсон рассказал, что на недавнем ужине в Британии "очень умные люди" рассуждали о "тоталитаризме" России и "нищете" ее граждан.
"Я спрашиваю: "Вы там бывали?" Он отвечает: "Нет, но я читал…" И я говорю: "Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона.
В ответ на это, по словам журналиста, это вызвало недоумение у его собеседников и на него посмотрели так, как будто он агент России.
Накануне журналист заявил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не уточнив их характер. При этом он подчеркнул, что виза у него есть.
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