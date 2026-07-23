"Вы в курсе?" Такер Карлсон неожиданно высказался о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной.
- Карлсон отметил, что Москва красивее и больше Лондона.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной.
При этом он назвал Россию потрясающей.
Также Карлсон рассказал, что на недавнем ужине в Британии "очень умные люди" рассуждали о "тоталитаризме" России и "нищете" ее граждан.
"Я спрашиваю: "Вы там бывали?" Он отвечает: "Нет, но я читал…" И я говорю: "Слушайте, я не эксперт в том, что касается России, но я бывал там несколько раз. Москва в разы красивее, да еще и больше Лондона.
В ответ на это, по словам журналиста, это вызвало недоумение у его собеседников и на него посмотрели так, как будто он агент России.
Накануне журналист заявил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями, не уточнив их характер. При этом он подчеркнул, что виза у него есть.