Мишустин рассказал о контроле ситуации в приграничных регионах

"Ситуация там (в приграничных районах - ред.) находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт", - сказал Мишустин на заседании правительства четверг.