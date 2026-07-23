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Мишустин рассказал о контроле ситуации в приграничных регионах - РИА Новости, 23.07.2026
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15:41 23.07.2026
Мишустин рассказал о контроле ситуации в приграничных регионах

Мишустин: ситуация в приграничных районах находится под особым контролем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в приграничных регионах находится под особым контролем президента и правительства России.
  • Мишустин подчеркнул важность оперативного принятия мер для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, а также полноценной работы различных учреждений и предприятий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация в приграничных регионах находится под особым вниманием президента и кабмина России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация там (в приграничных районах - ред.) находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт", - сказал Мишустин на заседании правительства четверг.
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