Мишустин рассказал о контроле ситуации в приграничных регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация в приграничных регионах находится под особым контролем президента и правительства России.
- Мишустин подчеркнул важность оперативного принятия мер для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, а также полноценной работы различных учреждений и предприятий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация в приграничных регионах находится под особым вниманием президента и кабмина России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация там (в приграничных районах - ред.) находится под особым контролем президента и правительства. Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объеме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт", - сказал Мишустин на заседании правительства четверг.