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Посольство России рассказало об опасениях в Болгарии из-за самолетов США - РИА Новости, 23.07.2026
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14:37 23.07.2026 (обновлено: 14:43 23.07.2026)
Посольство России рассказало об опасениях в Болгарии из-за самолетов США

Посольство РФ: в Болгарии опасаются рисков из-за размещения самолетов США

CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - SofiaЗдание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - Sofia
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгарские парламентарии проголосовали за размещение самолетов ВВС США в стране.
  • Самолеты ВВС США и 250 американских военнослужащих планируется разместить на аэродроме «Безмер» неподалеку от города Ямбола на юго-востоке Болгарии.
  • Население Болгарии опасается рисков, связанных с размещением военной техники США, и выражает свое несогласие, в том числе через сбор подписей за отмену решения.
МОСКВА, 23 июл – РИА новости. Население Болгарии опасается рисков, которые несет размещение в стране самолетов-заправщиков ВВС США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии.
Накануне болгарские парламентарии проголосовали за размещение самолетов ВВС США в стране. По сообщениям местных СМИ, самолеты ВВС США и 250 американских военнослужащих планируется разместить на аэродроме "Безмер" неподалеку от города Ямбола на юго-востоке Болгарии.
В посольстве напомнили, что "сообщения о возможном возвращении американских самолетов-заправщиков в Болгарию появились в конце прошлой недели и сразу вызвали резонанс в болгарском обществе".
"Как заявляет премьер-министр Болгарии Румен Радев, упомянутые самолеты будут осуществлять "исключительно логистические операции", что бы это ни значило", - дополнили в дипмиссии. Вместе с тем, там указали, что "Тегеран вполне логично трактует любую деятельность, которая способствует американским атакам, как соучастие в агрессии против Ирана. Об этом публично заявлял МИД исламской республики".
"Как мы видим в том числе из вала публикаций в СМИ, местные политики, эксперты и простые граждане озадачены и насторожены происходящим", - констатировали в посольстве. Там добавили, что "жители ближайших к авиабазе "Безмер" населенных пунктов даже начали сбор подписей за отмену решения о размещении американских самолетов".
"Очевидно, что население Болгарии опасается рисков, которые несет в себе присутствие здесь военной техники осуществляющего агрессию государства", - заключил в посольстве России в Софии.
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