Посольство России рассказало об опасениях в Болгарии из-за самолетов США

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгарские парламентарии проголосовали за размещение самолетов ВВС США в стране.

Самолеты ВВС США и 250 американских военнослужащих планируется разместить на аэродроме «Безмер» неподалеку от города Ямбола на юго-востоке Болгарии.

Население Болгарии опасается рисков, связанных с размещением военной техники США, и выражает свое несогласие, в том числе через сбор подписей за отмену решения.

МОСКВА, 23 июл – РИА новости. Население Болгарии опасается рисков, которые несет размещение в стране самолетов-заправщиков ВВС США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии.

Накануне болгарские парламентарии проголосовали за размещение самолетов ВВС США в стране. По сообщениям местных СМИ, самолеты ВВС США и 250 американских военнослужащих планируется разместить на аэродроме "Безмер" неподалеку от города Ямбола на юго-востоке Болгарии.

В посольстве напомнили, что "сообщения о возможном возвращении американских самолетов-заправщиков в Болгарию появились в конце прошлой недели и сразу вызвали резонанс в болгарском обществе".

"Как заявляет премьер-министр Болгарии Румен Радев, упомянутые самолеты будут осуществлять "исключительно логистические операции", что бы это ни значило", - дополнили в дипмиссии. Вместе с тем, там указали, что "Тегеран вполне логично трактует любую деятельность, которая способствует американским атакам, как соучастие в агрессии против Ирана. Об этом публично заявлял МИД исламской республики".

"Как мы видим в том числе из вала публикаций в СМИ, местные политики, эксперты и простые граждане озадачены и насторожены происходящим", - констатировали в посольстве. Там добавили, что "жители ближайших к авиабазе "Безмер" населенных пунктов даже начали сбор подписей за отмену решения о размещении американских самолетов".