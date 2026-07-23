Краткий пересказ от РИА ИИ По состоянию на 30 июня более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации.

Число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.

В рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства, где были трудоустроены десятки тысяч человек.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 57 тысяч россиян, по состоянию на 30 июня этого года, прошли независимую оценку квалификации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Активно реализуются мероприятия по развитию механизма независимой оценки квалификаций. По состоянию на 30 июня, независимую оценку прошли более 57 тысяч человек", - сказала Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту "Кадры", ее слова приводит аппарат.

Она уточнила, что число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.

По словам Голиковой, в рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Заместитель председателя правительства отметила, что в региональном этапе приняли участие более 500 тысяч человек, из которых были трудоустроены 66,6 тысячи.