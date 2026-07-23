Рейтинг@Mail.ru
Более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 23.07.2026
Более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации

Голикова: более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По состоянию на 30 июня более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации.
  • Число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.
  • В рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства, где были трудоустроены десятки тысяч человек.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 57 тысяч россиян, по состоянию на 30 июня этого года, прошли независимую оценку квалификации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Активно реализуются мероприятия по развитию механизма независимой оценки квалификаций. По состоянию на 30 июня, независимую оценку прошли более 57 тысяч человек", - сказала Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту "Кадры", ее слова приводит аппарат.
Ветеринар делает укол - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года
22 июля, 12:03
Она уточнила, что число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.
По словам Голиковой, в рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Заместитель председателя правительства отметила, что в региональном этапе приняли участие более 500 тысяч человек, из которых были трудоустроены 66,6 тысячи.
При этом, по словам вице-премьера, мероприятия федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 470 тысяч человек. Так, свыше 70 тысяч человек получили предложения о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Голикова назвала самые востребованные вакансии
26 июня, 11:40
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала