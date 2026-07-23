Краткий пересказ от РИА ИИ
- По состоянию на 30 июня более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации.
- Число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.
- В рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства, где были трудоустроены десятки тысяч человек.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Более 57 тысяч россиян, по состоянию на 30 июня этого года, прошли независимую оценку квалификации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Активно реализуются мероприятия по развитию механизма независимой оценки квалификаций. По состоянию на 30 июня, независимую оценку прошли более 57 тысяч человек", - сказала Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту "Кадры", ее слова приводит аппарат.
Она уточнила, что число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.
По словам Голиковой, в рамках проекта "Человек труда" прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Заместитель председателя правительства отметила, что в региональном этапе приняли участие более 500 тысяч человек, из которых были трудоустроены 66,6 тысячи.
При этом, по словам вице-премьера, мероприятия федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 470 тысяч человек. Так, свыше 70 тысяч человек получили предложения о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки.
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