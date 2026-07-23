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В бразильских школах введут русский язык как иностранный - РИА Новости, 23.07.2026
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14:46 23.07.2026
В бразильских школах введут русский язык как иностранный

Россия и Бразилия договорились о продвижении русского языка как иностранного

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного.
  • Его внедрят в учебные планы в некоторых школах
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия и Бразилия договорились о продвижении в республике русского языка как иностранного и внедрении его в учебные планы ряда школ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Уточняется, что в онлайн-формате состоялось рабочее совещание представителей министерства просвещения РФ и министерства образования Федеративной Республики Бразилия.
"В ходе встречи стороны договорились о продвижении русского языка как иностранного в Бразилии, а также его внедрении в учебные планы некоторых школ профильного национального ведомства", - говорится в сообщении.
Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.
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