В бразильских школах введут русский язык как иностранный

Уточняется, что в онлайн-формате состоялось рабочее совещание представителей министерства просвещения РФ и министерства образования Федеративной Республики Бразилия.

Также стороны подтвердили взаимный интерес в продвижении совместных образовательных инициатив, в том числе в сферах отдыха и оздоровления детей и среднего профессионального образования.