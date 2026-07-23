Титов считает, что безвизовый режим с Китаем станет бессрочным

Краткий пересказ от РИА ИИ Специальный представитель президента РФ Борис Титов высказал мнение, что после 2027 года безвизовый режим между Россией и Китаем будет продлен бессрочно.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Китаем после 2027 года будет продлен бессрочно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.

"Россия снова зеркально ответила Китаю и продлила безвизовый режим нахождения китайских граждан на своей территории до конца 2027 года. Не могу не заметить, что интервал стал гораздо шире, теперь уже не на полгода, а сразу на полтора", - сказал Титов.

"И вообще, что-то мне подсказывает, что по истечении этого времени безвизовый режим будет продлен бессрочно", - добавил он.

По его мнению, обе страны только выигрывают от безвизового режима: растет туристический поток, упрощаются деловые поездки.