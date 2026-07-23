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Титов считает, что безвизовый режим с Китаем станет бессрочным - РИА Новости, 23.07.2026
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Туризм
 
14:27 23.07.2026
Титов считает, что безвизовый режим с Китаем станет бессрочным

Титов считает, что безвизовый режим с Китаем станет бессрочным после 2027 года

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный представитель президента РФ Борис Титов высказал мнение, что после 2027 года безвизовый режим между Россией и Китаем будет продлен бессрочно.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Китаем после 2027 года будет продлен бессрочно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Китай в сентябре 2025 года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.
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"Россия снова зеркально ответила Китаю и продлила безвизовый режим нахождения китайских граждан на своей территории до конца 2027 года. Не могу не заметить, что интервал стал гораздо шире, теперь уже не на полгода, а сразу на полтора", - сказал Титов.
"И вообще, что-то мне подсказывает, что по истечении этого времени безвизовый режим будет продлен бессрочно", - добавил он.
По его мнению, обе страны только выигрывают от безвизового режима: растет туристический поток, упрощаются деловые поездки.
"Туристический потенциал как России, так и Китая таков, что обоим соседям его еще осваивать и осваивать", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
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