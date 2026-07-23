Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, заявил Песков.
- Он отметил, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия продолжает СВО в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
Песков рассказал, сколько будет продолжаться СВО
7 июля, 13:07