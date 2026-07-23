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Европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2026
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12:42 23.07.2026
Европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия, заявил Песков

Песков: Россия продолжает СВО в условиях подстрекания Киева европейцами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, заявил Песков.
  • Он отметил, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия продолжает СВО в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.
"Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий Песков
 
 
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