Европейцы подстрекают Киев продолжать боевые действия, заявил Песков

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия продолжает СВО в условиях, когда европейцы подстрекают Киев на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.