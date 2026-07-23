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Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.07.2026
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12:34 23.07.2026
Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков

Песков: Россия и США продолжают диалог по Украине по рабочим каналам

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по рабочим каналам, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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