Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами", - отметил он.