Россия продолжает диалог с США по Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает диалог с США по украинскому урегулированию по рабочим каналам, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.