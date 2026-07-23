Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Внуково».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта, добавили в Росавиации.