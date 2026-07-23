В Самарской области продолжают поиски второго утонувшего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Борском районе Самарской области утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения, очевидцы спасли ребенка 2011 года рождения.

Сотрудники МЧС и спасатели продолжают поиски одного из утонувших детей, в работах участвуют водолазы и инспекторы государственной инспекции маломерных судов.

САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС и спасатели продолжают поиски второго ребенка, утонувшего в среду в Борском районе Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС РФ.

Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступило сообщение о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика.