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В Самарской области продолжают поиски второго утонувшего ребенка - РИА Новости, 23.07.2026
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11:33 23.07.2026
В Самарской области продолжают поиски второго утонувшего ребенка

В Самарской области продолжают поиски второго утонувшего в среду ребенка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Борском районе Самарской области утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения, очевидцы спасли ребенка 2011 года рождения.
  • Сотрудники МЧС и спасатели продолжают поиски одного из утонувших детей, в работах участвуют водолазы и инспекторы государственной инспекции маломерных судов.
САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС и спасатели продолжают поиски второго ребенка, утонувшего в среду в Борском районе Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в среду вечером поступило сообщение о том, что на реке утонули мальчики 2009 и 2012 годов рождения. Очевидцы спасли третьего ребенка 2011 года рождения. Сотрудники поисково-спасательной службы нашли тело старшего мальчика.
"В поисках задействовано две единицы техники и восемь человек", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС в четверг, уточнив, что в работах принимают участие водолазы и инспекторы государственной инспекции маломерных судов.
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ПроисшествияБорский районСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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