Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 26 пунктов управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 23.07.2026
ВС России уничтожили 26 пунктов управления БПЛА в Сумской области

Бойцы "Севера" уничтожили 26 пунктов управления БПЛА в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Обнаруженные пункты управления БПЛА противника были уничтожены ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Велес.
"Благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА за сутки были вскрыты 26 пунктов управления БПЛА противника в Сумской области. В соответствии с полученной информацией по пунктам управления БПЛА противника отработали ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью", - заявил агентству командир.
Он уточнил, что все цели были уничтожены.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ВСУ маскируются под гражданское население в Сумской области
24 марта, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала