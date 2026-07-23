ВС России уничтожили 26 пунктов управления БПЛА в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
- Обнаруженные пункты управления БПЛА противника были уничтожены ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки обнаружили и уничтожили 26 пунктов управления БПЛА ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным Велес.
"Благодаря работе расчетов разведывательных БПЛА за сутки были вскрыты 26 пунктов управления БПЛА противника в Сумской области. В соответствии с полученной информацией по пунктам управления БПЛА противника отработали ударными БПЛА самолетного типа и FPV-дронами с осколочно-фугасной частью", - заявил агентству командир.
Он уточнил, что все цели были уничтожены.
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