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Силы ПВО Кувейта отражают атаку на территорию страны - РИА Новости, 23.07.2026
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22:57 23.07.2026
Силы ПВО Кувейта отражают атаку на территорию страны

Силы ПВО Кувейта отражают атаку беспилотников и ракет на территорию страны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны.
  • Генеральный штаб кувейтской армии сообщает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны, сообщил генеральный штаб кувейтской армии.
"В настоящее время кувейтские системы ПВО противодействуют вражеским ракетным и беспилотным атакам", - отмечается в сообщении штаба в социальной сети Х.
При этом генштаб отметил, что любые звуки взрывов, которые можно услышать, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.
Ранее официальный представитель министерства обороны Кувейта сообщил о нескольких атаках на пограничный переход "Аль-Абдали" между Кувейтом и Ираком.
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