Силы ПВО Кувейта отражают атаку на территорию страны

ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны, сообщил генеральный штаб кувейтской армии.

При этом генштаб отметил, что любые звуки взрывов, которые можно услышать, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.