Силы ПВО Кувейта отражают атаку на территорию страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны.
- Генеральный штаб кувейтской армии сообщает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников на территорию страны, сообщил генеральный штаб кувейтской армии.
"В настоящее время кувейтские системы ПВО противодействуют вражеским ракетным и беспилотным атакам", - отмечается в сообщении штаба в социальной сети Х.
При этом генштаб отметил, что любые звуки взрывов, которые можно услышать, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО.
Ранее официальный представитель министерства обороны Кувейта сообщил о нескольких атаках на пограничный переход "Аль-Абдали" между Кувейтом и Ираком.