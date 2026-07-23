ПВО уничтожила 480 дронов ВСУ и семь управляемых авиабомб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб.
- Также были сбиты восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО РФ уничтожили семь управляемых авиабомб, восемь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
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