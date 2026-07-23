ПВО Иордании отразили атаку со стороны Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы Иордании за последние сутки перехватили три ракеты и шесть беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

Никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.

БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Иордании за последние сутки перехватили три ракеты и шесть беспилотников, запущенных со стороны Ирана по территории королевства, передает иорданское агентство Petra со ссылкой на источник в армии.

"Королевские военно-воздушные силы за последние 24 часа противодействовали четырем иранским ракетам и шести беспилотникам, нацеленным на территорию королевства", - говорится в материале.

По данным агентства, утром в четверг средства ПВО перехватили и сбили три ракеты. Четвертая упала в безлюдной отдаленной местности.