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ПВО Иордании отразили атаку со стороны Ирана - РИА Новости, 23.07.2026
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12:13 23.07.2026
ПВО Иордании отразили атаку со стороны Ирана

Системы ПВО Иордании отразили атаку беспилотников и ракет со стороны Ирана

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Иордании за последние сутки перехватили три ракеты и шесть беспилотников, запущенных со стороны Ирана.
  • Никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Иордании за последние сутки перехватили три ракеты и шесть беспилотников, запущенных со стороны Ирана по территории королевства, передает иорданское агентство Petra со ссылкой на источник в армии.
"Королевские военно-воздушные силы за последние 24 часа противодействовали четырем иранским ракетам и шести беспилотникам, нацеленным на территорию королевства", - говорится в материале.
По данным агентства, утром в четверг средства ПВО перехватили и сбили три ракеты. Четвертая упала в безлюдной отдаленной местности.
Также шесть иранских беспилотников были перехвачены и уничтожены вечером в среду. В результате атаки никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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