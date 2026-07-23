КСИР заявил об уничтожении систем ПВО Patriot на базе ВС США в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об уничтожении систем ПВО Patriot в результате атаки по базе ВС США в Кувейте.
- Атаки были нацелены на военные активы США на военной базе «Али аль-Салем» и лагере «Аль-Адири».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. КСИР заявил об уничтожении систем ПВО Patriot в результате атаки по базе ВС США в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.
"Недавние атаки дронов были нацелены на военные активы США на военной азе "Али аль-Салем" и лагере "Аль-Адири" и уничтожили военное снаряжение, системы противовоздушной обороны Patriot, дроны, вертолеты и другие объекты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV со ссылкой на КСИР.