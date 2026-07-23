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Россия сама выпускает сырье и материалы для вооружений, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2026
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15:08 23.07.2026
Россия сама выпускает сырье и материалы для вооружений, заявил Путин

Путин: РФ является одной из немногих стран, которые сами выпускают сырье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия самостоятельно выпускает сырье и материалы для серийного производства перспективных образцов вооружения, заявил Путин.
  • Президент предложил членам Совбеза обсудить эту тему на совещании.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия является одной из немногих стран, которые самостоятельно выпускают сырье и материалы для серийного производства перспективных образцов вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал президент во время совещания и предложил членам Совбеза обсудить эту тему.
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