Россия сама выпускает сырье и материалы для вооружений, заявил Путин

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия является одной из немногих стран, которые самостоятельно выпускают сырье и материалы для серийного производства перспективных образцов вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал президент во время совещания и предложил членам Совбеза обсудить эту тему.