Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия самостоятельно выпускает сырье и материалы для серийного производства перспективных образцов вооружения, заявил Путин.
- Президент предложил членам Совбеза обсудить эту тему на совещании.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия является одной из немногих стран, которые самостоятельно выпускают сырье и материалы для серийного производства перспективных образцов вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.
"Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал президент во время совещания и предложил членам Совбеза обсудить эту тему.
Названо сырье, которое есть только у России
25 апреля, 03:03