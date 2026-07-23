Путин обсудил с Совбезом выпуск перспективных образцов вооружения

Глава государства в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент отметил, что Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений.

"Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин.