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Путин обсудил с Совбезом выпуск перспективных образцов вооружения - РИА Новости, 23.07.2026
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14:55 23.07.2026 (обновлено: 15:00 23.07.2026)
Путин обсудил с Совбезом выпуск перспективных образцов вооружения

Путин обсудил с Совбезом сырьевое обеспечение перспективных образцов вооружения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
  • На совещании обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
Глава государства в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент отметил, что Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений.
"Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин.
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