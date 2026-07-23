Путин обсудил с Совбезом выпуск перспективных образцов вооружения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
- На совещании обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
Глава государства в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент отметил, что Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений.
"Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим", - сказал Путин.
Президент передал слово для доклада главе Минпромторга Антону Алиханову.