Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
- Тему встречи обозначит сам президент.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент планирует в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что тему совещания президент обозначит сам.
По словам Пескова, в графике Путина также запланированы встречи рабочего характера.