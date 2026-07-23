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На заминированном участке Ормузского пролива подорвался танкер - РИА Новости, 23.07.2026
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03:07 23.07.2026
На заминированном участке Ормузского пролива подорвался танкер

Press TV: на заминированном участке Ормузского пролива подорвался танкер

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива.
  • Один из танкеров подорвался и загорелся, после чего два других развернулись и уплыли.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива, один из них подорвался, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
"Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Ормузского пролива. После того, как один из танкеров подорвался и загорелся, два других быстро развернулись и уплыли", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
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