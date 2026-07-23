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Суд вынес приговор "отшельнику-экстрасенсу" за покушение на убийство - РИА Новости, 23.07.2026
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15:05 23.07.2026
Суд вынес приговор "отшельнику-экстрасенсу" за покушение на убийство

Отшельнику-экстрасенсу, пытавшемуся убить экс-возлюбленную в Москве, дали 11 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Отшельник-экстрасенс" признан виновным в покушении на убийство своей бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде.
  • Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
  • В ходе обысков у обвиняемого нашли чехословацкий пистолет-пулемет.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы "отшельника-экстрасенса" за покушение на убийство своей бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде, сообщили в пресс-службе глава столичного СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 24 марта фигурант хотел убить свою бывшую сожительницу и ее родителей. Отключив свет в их квартире, он дождался выхода девушки в коридор и попытался выстрелить в нее из автомата АК-74. Однако из-за осечки выстрела не произошло, и на помощь к дочери вышел отец, который оттолкнул обвиняемого и завел ее в квартиру, закрыв дверь. Также в квартире находилась мать его бывшей сожительницы.
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"Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Он признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.
Следователь назначил судебные экспертизы, в том числе дактилоскопические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и другие. Выводы экспертов в совокупности с доказательствами полностью изобличили мужчину в совершенном преступлении.
В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в ходе обысков у обвиняемого нашли чехословацкий пистолет-пулемет, а на допросе мужчина заявлял, что он "отшельник-экстрасенс". В Зеленоградском суде Москвы в свою очередь сообщили РИА Новости, что мужчина называл себя "императором России Леонидом".
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ПроисшествияРоссияЗеленоградМоскваСледственный комитет России (СК РФ)АК-74
 
 
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