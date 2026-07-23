Суд вынес приговор "отшельнику-экстрасенсу" за покушение на убийство

Краткий пересказ от РИА ИИ "Отшельник-экстрасенс" признан виновным в покушении на убийство своей бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В ходе обысков у обвиняемого нашли чехословацкий пистолет-пулемет.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы "отшельника-экстрасенса" за покушение на убийство своей бывшей возлюбленной и ее семьи в Зеленограде, сообщили в пресс-службе глава столичного СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 24 марта фигурант хотел убить свою бывшую сожительницу и ее родителей. Отключив свет в их квартире, он дождался выхода девушки в коридор и попытался выстрелить в нее из автомата АК-7 4. Однако из-за осечки выстрела не произошло, и на помощь к дочери вышел отец, который оттолкнул обвиняемого и завел ее в квартиру, закрыв дверь. Также в квартире находилась мать его бывшей сожительницы.

« "Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс"

Он признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.

Следователь назначил судебные экспертизы, в том числе дактилоскопические, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические и другие. Выводы экспертов в совокупности с доказательствами полностью изобличили мужчину в совершенном преступлении.