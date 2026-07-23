В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция организовала проверку после заявлений жительницы Ростовской области о том, что бывший сожитель ее избил и повредил автомобиль.

Она прошла судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена степень тяжести вреда здоровью.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Полиция организовала проверку после заявлений жительницы Ростовской области о том, что бывший сожитель ее избил, а также повредил автомобиль, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по региону.

Ранее Telegram-канал Don-Mash сообщил, что мужчина избивает бывшую сожительницу и угрожает ее детям. На аудиозаписи мужчина говорит, что едет к ней и грозит "спалить все".

По информации полиции, все обращения от женщины регистрировались, "принимались решения в соответствии с действующим законодательством". В нескольких случаях она подавала встречные заявления о примирении сторон.

"По факту последнего поступившего заявления опрошены участники конфликта. Отделом МВД России по городу Гуково проводится проверка по заявлениям, поступившим от гражданки, в отношении ее бывшего сожителя по факту причинения последним телесных повреждений заявительнице, а также повреждения принадлежащего ей автомобиля", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время женщина прошла судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена степень тяжести вреда здоровью и принято решение в отношении ее бывшего сожителя.