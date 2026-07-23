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В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем - РИА Новости, 23.07.2026
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14:38 23.07.2026
В Ростовской области проверят данные о преследовании женщины экс-сожителем

В Ростовской области проверят данные об избиении женщины экс-сожителем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция организовала проверку после заявлений жительницы Ростовской области о том, что бывший сожитель ее избил и повредил автомобиль.
  • Она прошла судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена степень тяжести вреда здоровью.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Полиция организовала проверку после заявлений жительницы Ростовской области о том, что бывший сожитель ее избил, а также повредил автомобиль, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по региону.
Ранее Telegram-канал Don-Mash сообщил, что мужчина избивает бывшую сожительницу и угрожает ее детям. На аудиозаписи мужчина говорит, что едет к ней и грозит "спалить все".
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По информации полиции, все обращения от женщины регистрировались, "принимались решения в соответствии с действующим законодательством". В нескольких случаях она подавала встречные заявления о примирении сторон.
"По факту последнего поступившего заявления опрошены участники конфликта. Отделом МВД России по городу Гуково проводится проверка по заявлениям, поступившим от гражданки, в отношении ее бывшего сожителя по факту причинения последним телесных повреждений заявительнице, а также повреждения принадлежащего ей автомобиля", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время женщина прошла судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена степень тяжести вреда здоровью и принято решение в отношении ее бывшего сожителя.
По факту повреждения автомобиля также организована проверка.
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ПроисшествияРостовская областьГуковоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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