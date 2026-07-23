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Бренды из Сибири и Урала получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ - РИА Новости, 23.07.2026
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13:22 23.07.2026
Бренды из Сибири и Урала получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ

Бренды из Сибири и Урала подтвердили качество своей продукции сертификатом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбразцы кожи в ателье
Образцы кожи в ателье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предприятия из Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Свердловской области подтвердили качество своей продукции сертификатом национального бренда "Сделано в России", их историями успеха поделился Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Предприятия из Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Свердловской области подтвердили качество своей продукции сертификатом национального бренда "Сделано в России", который отражает экспортный потенциал отечественных товаров. Статус подтвердили производитель аккумуляторных батарей "Актех Энергия Трейд", выпускающее биоудобрения "НПО Агро ЭМ-1", бренд детской одежды Naryadno и уральский производитель светильников под марками "21 век свет" и "Усвета", - говорится в сообщении РЭЦ.
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ООО "АЭТ" из Иркутской области получила сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность" на аккумуляторные свинцовые стартерные батареи. На платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") специалисты "Актех Энергия Трейд" проходили обучение для экспортеров, подавали заявки на участие в зарубежных выставках при поддержке РЭЦ, а также на компенсацию транспортных расходов по экспортным поставкам. Как отмечают в компании, эта поддержка помогла выстроить коммуникацию с зарубежными покупателями и заключить экспортные контракты.
ООО "НПО Арго ЭМ-1" из Бурятии получило сертификат программы "Сделано в России" по направлению "Органическое происхождение" на микробиологические удобрения. Компания занимается экспортом с 2006 года, но долгое время сталкивалась с барьерами: оформление разрешительных документов было долгим, логистика – дорогой, а работа через посредников оборачивалась задержками выручки и потерями продукции в пути. С подключением к платформе "Мой экспорт" ситуация изменилась: предприятие получило доступ к страхованию экспортных контрактов, участию в зарубежных бизнес-миссиях и выставках, а также к обучению по внешнеэкономической деятельности. Это упростило подготовку документов и снизило административные издержки. В 2025 году компании удалось вдвое увеличить поставки в Монголию и Китай; география сегодня охватывает также Киргизию, а в планах – выход в Белоруссию и Индонезию.
Бренд детской одежды Naryadno из Саяногорска (Хакасия) получил сертификат "Сделано в России" на основную линейку изделий из функциональных тканей – костюмы, ветровки и брюки из софтшелла, флиса и футера.
ИП Кургинян Арарат Ромикович – уральский производитель светильников из города Реж Свердловской области, работающий под брендами "21 век свет" и "Усвета", – получил сертификат "Сделано в России" по направлению "Надежность". До обращения в РЭЦ производитель столкнулся со сложной процедурой оформления сертификата происхождения СТ-1, необходимого для поставок за пределы стран ЕАЭС. О возможностях РЭЦ в "21 век свет" узнали через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, после чего команда прошла обучение на платформе "Мой экспорт", которое помогло систематизировать знания о требованиях ВЭД. В 2025 году бренд стал победителем конкурса "Экспортер года Свердловской области" в номинации "Прорыв года".
Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной в РФ. Для получения сертификата компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
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