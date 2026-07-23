Посол США в Индии принимает участие во встрече Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол США в Индии Серджио Гор принимает участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Маниле.

Помимо Гора, Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор принимает участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Маниле, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лавров Рубио начали встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Гор также занимает пост спецпосланника президента США по делам Южной и Центральной Азии. Помимо него Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер, должность которой до 2024 года занимала Виктория Нуланд.