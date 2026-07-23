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Посол США в Индии принимает участие во встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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07:16 23.07.2026 (обновлено: 07:36 23.07.2026)
Посол США в Индии принимает участие во встрече Лаврова и Рубио

РИА Новости: посол США в Индии Гор принимает участие во встрече Лаврова и Рубио

© AP Photo / Evelyn Hockstein/PoolСергей Лавров и Марко Рубио
Сергей Лавров и Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool
Сергей Лавров и Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол США в Индии Серджио Гор принимает участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Маниле.
  • Помимо Гора, Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.
МАНИЛА, 23 июл - РИА Новости. Посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор принимает участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Маниле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Лавров и Рубио начали встречу в Маниле на полях мероприятий по линии АСЕАН.
Гор также занимает пост спецпосланника президента США по делам Южной и Центральной Азии. Помимо него Рубио сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер, должность которой до 2024 года занимала Виктория Нуланд.
Переговоры в Маниле являются четвертой личной встречей Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Встреча Рубио и Лаврова на Филиппинах продлится около получаса
04:33
 
МанилаСШАСергей ЛавровМарко Рубио
 
 
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