Российские военные поразили инфраструктуру одесского порта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью атаковали инфраструктуру в порту Одессы, используемую для хранения военных грузов, сообщили в Минобороны.
- Они также поразили цех, где делают комплектующие для БПЛА.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали инфраструктуру в порту Одессы, используемую для поставок ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", — говорится в заявлении.
Также бойцы ударили по цеху, где производят комплектующие для дронов, и по складу с БПЛА, отметили в ведомстве.
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