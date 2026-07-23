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Российские военные поразили инфраструктуру одесского порта - РИА Новости, 23.07.2026
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09:38 23.07.2026 (обновлено: 11:30 23.07.2026)
Российские военные поразили инфраструктуру одесского порта

ВС России поразили в порту Одессы инфраструктуру для военных грузов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью атаковали инфраструктуру в порту Одессы, используемую для хранения военных грузов, сообщили в Минобороны.
  • Они также поразили цех, где делают комплектующие для БПЛА.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали инфраструктуру в порту Одессы, используемую для поставок ВСУ, сообщили в Минобороны.
"Поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения", — говорится в заявлении.
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Также бойцы ударили по цеху, где производят комплектующие для дронов, и по складу с БПЛА, отметили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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