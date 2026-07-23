Спикер заксобрания Приморья оказал помощь семьям участников СВО

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко по результатам личного приема граждан оказал помощь членам семей участников СВО, сообщает региональный парламент.
В том числе к Антону Волошко обратилась жительница Владивостока, вдова участника СВО, погибшего в 2025 году при выполнении задач в зоне спецоперации, Алена В. Она просила помочь в назначении двум дочерям пенсии по потере кормильца и компенсационных выплат за весь положенный период. Женщина подала в комиссариат все документы, но выплаты пока не поступили.
"Вопрос спикером краевого парламента был взят под особый контроль. В результате двум дочерям героя СВО назначены ежемесячные пенсии по утрате кормильца с перерасчетом с момента гибели отца. Также назначены ежемесячные выплаты по возмещению вреда здоровью, которые полагаются каждому члену семьи погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
Кроме того, к Волошко обратилась жена участника СВО из села Вольно-Надеждинское с просьбой о содействии в розыске без вести пропавшего мужа. По результатам приема направлено обращение военному прокурору ТОФ.
Также к спикеру краевого парламента обратился военнослужащий Росгвардии, участник СВО, ветеран боевых действий. Он попросил помочь в предоставлении бесплатной стоматологической помощи. Также он хотел бы вступить в программу "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края". У семьи бойца есть 4-летний ребенок, но собственного жилья у них нет. Волошко обратился за поддержкой в профильные ведомства. Там сообщили, что мужчине окажут стоматолическую помощь и окажут содействие в сборе документов для участия в жилищной программе.
"Глубоко убежден, что наш святой долг - поддерживать участников специальной военной операции и членов их семей. Это наша обязанность, каждого на своем месте - законодатели на своем, а исполнительная власть на своем, - поддерживать тех, кто отдает самое ценное, самое дорогое, что у них есть, - здоровье и жизнь", - сказал Волошко, чьи слова приводятся в сообщении.