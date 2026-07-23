Украинца депортируют из Польши за нарушение работы метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинца депортируют из Польши за нарушение работы варшавского метрополитена.

Он бросил рюкзак с личными вещами на пути и скрылся.

Ему запретили въезд в страны Шенгенской зоны на 10 лет.

ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Гражданина Украины депортируют из Польши за нарушение работы варшавского метрополитена, сообщает местная полиция.

"На станции метро Centrum мужчина намеренно бросил рюкзак на пути, после чего спешно скрылся. Центральный участок первой линии метрополитена срочно пришлось перекрыть, сотни пассажиров были эвакуированы. Для проверки на место прибыли саперы, а городские власти на 2 часа запустили замещающие автобусы", - говорится в сообщении.

Вызванные на место службы обследовали рюкзак. Никаких опасных веществ в нем не обнаружили. Внутри были найдены только личные вещи.

Полиция задержала мужчину вскоре после инцидента, который произошел 19 июля. Задержанный не смог объяснить причин своих действий.

"Им оказался 38-летний гражданин Украины , который не смог логически объяснить причину своего поступка", - говорится в сообщении.

"В результате проверки выяснилось, что мужчина не действовал по чьему-либо заказу или инструкции — его поступок квалифицировали как хулиганство, а не спланированный теракт или диверсию", - уточняет полиция.

Несмотря на отсутствие террористического умысла, польские власти проявили жесткую позицию в отношении нарушителя общественного порядка.

"Задержанного передали Пограничной страже. Он будет доставлен на границу под конвоем и принудительно передан украинским пограничникам", - говорится в сообщении.