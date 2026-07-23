В Ингушетии почти 200 человек ищут пропавшего на реке мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии почти 200 человек участвуют в поисках пропавшего на реке Асса 27-летнего мужчины.
- Поисковые мероприятия пока не дали результатов, задействованы шесть единиц техники.
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Почти 200 человек среди которых спасатели и добровольцы, участвуют в поисках пропавшего на реке жителя Ингушетии, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что 27-летний мужчина пропал на реке Асса во вторник, в его поисках участвуют спасатели и волонтеры.
"В Ингушетии продолжаются поиски пропавшего (предположительно, утонувшего) мужчины на реке Асса. На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали. В ликвидации последствий и поиске задействованы 194 человека и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.