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В Ингушетии почти 200 человек ищут пропавшего на реке мужчину - РИА Новости, 23.07.2026
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19:25 23.07.2026
В Ингушетии почти 200 человек ищут пропавшего на реке мужчину

ГУ МЧС: почти 200 человек ищут пропавшего на реке Асса жителя Ингушетии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии почти 200 человек участвуют в поисках пропавшего на реке Асса 27-летнего мужчины.
  • Поисковые мероприятия пока не дали результатов, задействованы шесть единиц техники.
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Почти 200 человек среди которых спасатели и добровольцы, участвуют в поисках пропавшего на реке жителя Ингушетии, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что 27-летний мужчина пропал на реке Асса во вторник, в его поисках участвуют спасатели и волонтеры.
Ингушетии продолжаются поиски пропавшего (предположительно, утонувшего) мужчины на реке Асса. На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали. В ликвидации последствий и поиске задействованы 194 человека и шесть единиц техники", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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