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Подросток, осужденный за поджог вертолета на Ямале, не признал вину - РИА Новости, 23.07.2026
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15:05 23.07.2026
Подросток, осужденный за поджог вертолета на Ямале, не признал вину

Осужденный за поджог Ми-8 в Ноябрьске подросток не признал вину

© Фото : соцсетиСгоревший вертолет в Ноябрьске
Сгоревший вертолет в Ноябрьске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : соцсети
Сгоревший вертолет в Ноябрьске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростки из Ноябрьска подожгли вертолет Ми-8 в аэропорту города в ночь на 11 сентября 2024 года.
  • Одного из них осудили на 8 лет воспитательной колонии, другого поместили в учебное заведение закрытого типа.
  • Оба вину не признали.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Подросток, совершивший поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе и осужденный на 8 лет воспитательной колонии, и его сообщник так и не признали свою вину, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Суд приговорил подростка, совершившего поджог гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска по заданию Киева, к восьми годам воспитательной колонии, сообщил в четверг СК РФ. В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности подельник был помещен в учебное заведение закрытого типа. Им вменяли совершение теракта группой по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного ущерба.
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"Вину не признали", – сказала собеседница агентства, уточнив, что также был взыскан ущерб за вертолет по иску авиакомпании.
В ночь на 11 сентября 2024 года двое школьников из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали им денежное вознаграждение за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени.
После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления. Авиакомпания "ЮТэйр" подтвердила РИА Новости, что на территории аэропорта Ноябрьска был совершен умышленный поджог их вертолета Ми-8Т, который полностью сгорел и восстановлению уже не подлежит. Сумма ущерба, по данным СК, превысила 59 миллионов рублей.
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ПроисшествияНоябрьскКиевРоссияДмитрий АртюховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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