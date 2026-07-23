Подросток, осужденный за поджог вертолета на Ямале, не признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростки из Ноябрьска подожгли вертолет Ми-8 в аэропорту города в ночь на 11 сентября 2024 года.

Одного из них осудили на 8 лет воспитательной колонии, другого поместили в учебное заведение закрытого типа.

Оба вину не признали.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Подросток, совершивший поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе и осужденный на 8 лет воспитательной колонии, и его сообщник так и не признали свою вину, рассказали РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд приговорил подростка, совершившего поджог гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска по заданию Киева , к восьми годам воспитательной колонии, сообщил в четверг СК РФ. В связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности подельник был помещен в учебное заведение закрытого типа. Им вменяли совершение теракта группой по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного ущерба.

"Вину не признали", – сказала собеседница агентства, уточнив, что также был взыскан ущерб за вертолет по иску авиакомпании.

В ночь на 11 сентября 2024 года двое школьников из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали им денежное вознаграждение за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени.