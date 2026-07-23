Суд вынес приговор подростку по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток из Ноябрьска приговорен к 8 годам колонии за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту по заданию Киева.

В ночь на 11 сентября 2024 года двое школьников подожгли вертолет Ми-8Т авиакомпании "ЮТэйр", который полностью сгорел и восстановлению не подлежит.

Ущерб от поджога вертолета составил 59 миллионов рублей.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил подростка, совершившего поджог гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска по заданию Киева, к 8 годам колонии, сообщили РИА Новости в СК.

В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали им денежное вознаграждение за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления. Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) подтвердил РИА Новости, что на территории аэропорта Ноябрьска был совершен умышленный поджог их вертолета Ми-8Т, который полностью сгорел и восстановлению уже не подлежит, сумма ущерба 59 миллионов рублей.

"Собранные следователями Центрального МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя региона, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

Приговором суда 16-летнему фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности 13-летний сообщник по инициативе следствия помещен в учебное заведение закрытого типа.