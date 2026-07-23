Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор подростку по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 23.07.2026 (обновлено: 10:18 23.07.2026)
Суд вынес приговор подростку по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске

Подросток получил восемь лет колонии по делу о поджоге Ми-8 в Ноябрьске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Ноябрьска приговорен к 8 годам колонии за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту по заданию Киева.
  • В ночь на 11 сентября 2024 года двое школьников подожгли вертолет Ми-8Т авиакомпании "ЮТэйр", который полностью сгорел и восстановлению не подлежит.
  • Ущерб от поджога вертолета составил 59 миллионов рублей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд приговорил подростка, совершившего поджог гражданского вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска по заданию Киева, к 8 годам колонии, сообщили РИА Новости в СК.
В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали им денежное вознаграждение за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления. Авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) подтвердил РИА Новости, что на территории аэропорта Ноябрьска был совершен умышленный поджог их вертолета Ми-8Т, который полностью сгорел и восстановлению уже не подлежит, сумма ущерба 59 миллионов рублей.
Задержание и допрос трех граждан России, подозреваемых в государственной измене - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
ФСБ задержала трех жителей ЛНР за сотрудничество с Киевом
Вчера, 08:47
"Собранные следователями Центрального МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя региона, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ, пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Приговором суда 16-летнему фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности 13-летний сообщник по инициативе следствия помещен в учебное заведение закрытого типа.
"Ранее осуждены сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта города Ноябрьска за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности аэропорта (часть 1 и часть 2 статьи 263.1 УК РФ), а также житель Ноябрьска, не сообщивший известную ему информацию о готовящемся теракте (статья 205.6 УК РФ)", - добавили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября 2025, 08:44
 
НоябрьскКиевСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала