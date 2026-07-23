РЭЦ рассказал об аналитических сервисах на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представляет собой полноценную экосистему для принятия стратегических экспортных бизнес-решений, о ее возможностях по упрощению процедуры экспорта напомнил РЭЦ.

"Цифровая платформа "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) – полноценная экосистема для принятия стратегических экспортных бизнес-решений. Компании сталкиваются с необходимостью анализировать десятки рынков, учитывать множество барьеров и требований. Именно эти задачи сегодня решают аналитические сервисы платформы, которые охватывают полный экспортный цикл: от первичного поиска рынков сбыта до глубокого мониторинга торговых ограничений в целевых странах", - информирует РЭЦ.

Преимуществом платформы является бесшовная интеграция аналитических инструментов на всех этапах работы. Компаниям, например, доступен сервис "Экспортные ниши", который на основе математических моделей оценивает потенциал наращивания поставок в различные страны на горизонте 2-3 лет, показывая объемы прироста и данные о ключевых конкурентах.

Сервис "Внешняя торговля стран мира" предоставляет статистические данные внешней торговли сотен стран в настраиваемых разрезах: экспорт и импорт, страны и регионы, товары и отрасли. Ядро сервиса – экспертный куб данных, который консолидирует информацию международных агрегаторов, дополняет национальными статистическими сведениями и восполняет пробелы через зеркальные данные стран-партнеров. Сервис подходит как экспертам, так и начинающим пользователям: предусмотрены углубленные инструменты и базовые сценарии, привязанные к вопросам экспортеров.

Особое внимание уделяется этапу практической реализации сделки. Здесь компаниям помогает сервис "Барьеры и требования рынков", который содержит актуальные данные о ввозных таможенных пошлинах и нетарифных мерах. В 2024 году в нем появилась функция "Сравнение торговых режимов", позволяющая анализировать условия поставок в две или три страны одновременно.

Недавно созданный сервис "Номенклатуры и классификаторы" предоставляет пользователям сведения об актуальных внешнеторговых классификаторах и справочниках, включает интеллектуальный инструмент по подбору релевантного кода ТН ВЭД, который учитывает реальную практику таможенного оформления, а также содержит базовую страновую аналитику с ключевыми макроэкономическими показателями.

Все аналитические продукты доступны бесплатно для зарегистрированных пользователей платформы "Мой экспорт".

"Новые сервисы органично дополняют линейку аналитических сервисов платформы "Мой экспорт", вместе с сервисами "Экспортные ниши" и "Барьеры и требования рынков", формируя полноценную основу системы поддержки принятия решений. Теперь экспортерам предоставляется уникальный массив данных по мировой торговле всех стран мира, включая Россию, по зеркальным данным. Учитывая, что все сервисы выстроены в логике вопросов, возникающих у любой компании при организации экспортных поставок, эффективные решения в ВЭД с их появлением стало принимать проще, эффективнее и быстрее", – уточнил управляющий директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.

Сервис "Онлайн-помощник по маркетплейсам" призван стать для российских экспортеров эффективным навигатором в сфере электронной коммерции. Услуга помогает компаниям подобрать оптимальные зарубежные электронные площадки для сбыта товаров, учитывая их специфику и целевую страну, а также решить вопросы, связанные с размещением продукции на этих платформах.

Ответы на вопросы о потенциале спроса, конкурентной среде, потребительских предпочтениях и практических условиях доступа помогает получить сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт". Он работает по принципу B2B-маркетплейса, где экспортер может на конкурсной основе выбрать аккредитованного РЭЦ исполнителя для проведения кастомизированного исследования. Доступны услуги различной глубины: от первичного анализа перспективных рынков до исчерпывающего полевого исследования розничного рынка с выездом на место.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрена отдельная услуга с государственным софинансированием, где до 80% стоимости исследования может быть субсидировано через региональные центры поддержки экспорта. Такой подход позволяет компаниям снизить риски при принятии стратегических решений и сфокусироваться на развитии, имея в руках проверенные данные от профессиональных провайдеров.