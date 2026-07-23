Песков ответил на вопрос об ускорении дипломатических усилий по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не предаваться излишнему оптимизму в контексте возможного ускорения дипломатических усилий по украинскому урегулированию.
- Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле, где Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
- Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не предаваться излишнему оптимизму в контексте возможного ускорения дипломатических усилий по украинскому урегулированию после состоявшихся контактов по этому вопросу.
Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Владимир Зеленский накануне обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
В четверг утром глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ. "Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствуют ли состоявшиеся контакты об ускорении дипломатических усилий по завершению конфликта.
Он подчеркнул, что контакты на этот счет продолжаются и это позитивно, однако говорить об ускорении процесса сейчас не приходится.