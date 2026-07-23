Песков ответил на вопрос об ускорении дипломатических усилий по Украине

В четверг утром глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу на полях саммита АСЕАН в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ. "Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, свидетельствуют ли состоявшиеся контакты об ускорении дипломатических усилий по завершению конфликта.