Песков призвал ориентироваться на позицию МИД по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию МИД РФ в вопросе украинского урегулирования.
- Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию МИД РФ в вопросе украинского урегулирования.
"Здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли Россия работать с США над разработкой новых концепций украинского урегулирования.
В МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.