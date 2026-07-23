Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД РФ.
"Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса", - сказал Песков журналистам.