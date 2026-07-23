В Германии сделали внезапное заявление о переговорах Лаврова и Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса.
- Встреча вселила надежду на возобновление переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Издание приводит слова американского политика о готовности сыграть конструктивную роль в завершении конфликта, а также о возможном сотрудничестве между Вашингтоном и Москвой, несмотря на разногласия.
Встреча состоялась утром в четверг. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД.