В Германии сделали внезапное заявление о переговорах Лаврова и Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле

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Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса.

Встреча вселила надежду на возобновление переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Встреча вселила надежду на возобновление переговоров между Украиной Россией при посредничестве США", — сообщается в материале.

Издание приводит слова американского политика о готовности сыграть конструктивную роль в завершении конфликта, а также о возможном сотрудничестве между Вашингтоном и Москвой, несмотря на разногласия.