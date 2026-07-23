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В Германии сделали внезапное заявление о переговорах Лаврова и Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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10:46 23.07.2026 (обновлено: 17:40 23.07.2026)
В Германии сделали внезапное заявление о переговорах Лаврова и Рубио

FAZ: встреча Лаврова и Рубио дала надежду на возобновление диалога по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса.
  • Встреча вселила надежду на возобновление переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Маниле могут придать новый импульс диалогу по урегулированию украинского кризиса, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Встреча вселила надежду на возобновление переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США", — сообщается в материале.
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Встреча состоялась утром в четверг. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД.
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