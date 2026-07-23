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Крупнейшей партии Польши грозит раскол - РИА Новости, 23.07.2026
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21:04 23.07.2026
Крупнейшей партии Польши грозит раскол

Крупнейшая партия Польши "Право и справедливость" может расколоться в пятницу

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внутри партии «Право и справедливость» разгорелся конфликт из-за решения председателя Ярослава Качиньского запретить членам партии состоять в других политических организациях.
  • Качиньский поставил ультиматум вице-председателю партии Матеушу Моравецкому с требованием ликвидировать его объединение «Развитие плюс», но Моравецкий и его сторонники не согласились с этим требованием.
  • Переговоры между Качиньским и Моравецким не привели к разрешению конфликта, который может привести к расколу в партии.
ВАРШАВА, 23 июл - РИА Новости. Крупнейшая политическая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) может расколоться в пятницу.
Конфликт внутри "Права и справедливости" разгорелся после того, как руководство PiS в лице председателя Ярослава Качиньского приняло решение запретить своим членам состоять в других организациях, ведущих политическую деятельность. Решение фактически направлено против созданного вице-председателем партии и экс-премьером Польши Матеушем Моравецким объединения "Развитие плюс", которое Качиньский рассматривает как потенциальный альтернативный центр влияния.
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Недавно Качиньский поставил ультиматум, потребовав от Моравецкого ликвидировать его объединение, а от других примкнувших к нему членов PiS официально из него выйти. Лидер PiS дал срок на выполнение своего требования до пятницы, заявив, что не подчинившиеся будут исключены из партии.
С таким предложением не согласился Моравецкий и ряд его сторонников.
В четверг в штаб-квартире PiS в Варшаве завершились почти трехчасовые переговоры Качиньского и Моравецкого, посвященные спору вокруг созданного экс-премьером объединения "Развитие плюс". По итогам встречи пресс-секретарь партии Рафал Бохенек сообщил, что переговоры носили "конструктивный характер", однако "не привели к разрешению принципиального вопроса".
Таким образом, Качиньский и Моравецкий не смогли урегулировать внутрипартийный конфликт, который может привести к крупнейшему расколу в партии после ее ухода в оппозицию.
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"Все парламентарии нашего политического лагеря имеют одинаковые права, но и одинаковые обязанности", - говорится в заявлении, Моравецкого, опубликованном после встречи.
Сторонники Моравецкого, в свою очередь, заявили, что выступают за компромисс, но не готовы соглашаться на требования руководства PiS. Соратник бывшего премьера, депутат Европарламента Петр Мюллер сообщил, что команда Моравецкого представила руководству партии 21 предложение по урегулированию конфликта. По его словам, они не согласны подписывать "декларации лояльности" и считают, что преданность партии подтверждается политической работой, а не подобными документами.
Сам Моравецкий отвергает претензии Качиньского, утверждая, что "Развитие плюс" не конкурирует с PiS, а призвано расширить поддержку правоконсервативного лагеря и подготовить его к парламентским выборам 2027 года. Несмотря на ультиматум руководства партии, он ранее заявил, что не намерен прекращать деятельность объединения.
По последним данным, не подали требуемые заявления о прекращении своей деятельности в объединении Моравецкого около 40 депутатов парламента Польши. Сторонники Моравецкого говорят о попытке Качиньского вытеснить бывшего премьер-министра из руководства "Права и справедливости".
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