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В Донецке открылся парк альпак - РИА Новости, 23.07.2026
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16:33 23.07.2026
В Донецке открылся парк альпак

В Донецке открылся первый в ДНР парк альпак "Симба"

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЮная посетительница в контактном зоопарке альпак "Симба" в Донецке
Юная посетительница в контактном зоопарке альпак Симба в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Юная посетительница в контактном зоопарке альпак "Симба" в Донецке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке открылся первый в республике контактный зоопарк — парк альпак «Симба».
  • В парке, который будет работать на постоянной основе, живут лани, ламы, альпаки, козы и кролики, с которыми могут взаимодействовать посетители.
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Парк альпак "Симба", первый в республике контактный зоопарк, открылся в Донецке, рассказал РИА Новости управляющий парка Роман Гуторов.
По его словам, парк открыли, чтобы подарить жителям Донбасса позитивные эмоции, особенно в такое непростое время. Гуторов отметил, что на территории парка живут лани, ламы, альпаки, козы и кролики, которых привезли из других парков. Все животные прошли необходимые процедуры и находятся под надзором ветеринаров.
"Мы открыли парк альпак, к нам приходят гости, взаимодействуют с животными, кормят их, гладят. Мы первые, кто открыл парк альпак. Именно в таком формате больше не представлено, насколько мне известно", – сказал Гуторов.
Как уточняют организаторы, открытый парк будет находиться в городе на постоянной основе, так как представленные животные хорошо переносят как летнюю, так и зимнюю погоду в регионе.
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