В Донецке открылся парк альпак

Краткий пересказ от РИА ИИ В Донецке открылся первый в республике контактный зоопарк — парк альпак «Симба».

В парке, который будет работать на постоянной основе, живут лани, ламы, альпаки, козы и кролики, с которыми могут взаимодействовать посетители.

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Парк альпак "Симба", первый в республике контактный зоопарк, открылся в Донецке, рассказал РИА Новости управляющий парка Роман Гуторов.

По его словам, парк открыли, чтобы подарить жителям Донбасса позитивные эмоции, особенно в такое непростое время. Гуторов отметил, что на территории парка живут лани, ламы, альпаки, козы и кролики, которых привезли из других парков. Все животные прошли необходимые процедуры и находятся под надзором ветеринаров.

"Мы открыли парк альпак, к нам приходят гости, взаимодействуют с животными, кормят их, гладят. Мы первые, кто открыл парк альпак. Именно в таком формате больше не представлено, насколько мне известно", – сказал Гуторов.