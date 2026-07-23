Врачи спасли кисть женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за кольца

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские микрохирурги ГКБ имени Ерамишанцева восстановили кисть женщины, которая получила травму безымянного пальца из-за обручального кольца.

Микрохирург Александр Сухинин отметил, что врачам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани пальца.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян подчеркнул, что при выполнении травмоопасных работ необходимо снимать все украшения.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московские микрохирурги ГКБ имени Ерамишанцева восстановили кисть женщине, которая во время работы на даче зацепилась обручальным кольцом за забор и едва не лишилась безымянного пальца, сообщается в Московские микрохирурги ГКБ имени Ерамишанцева восстановили кисть женщине, которая во время работы на даче зацепилась обручальным кольцом за забор и едва не лишилась безымянного пальца, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Обручальное кольцо едва не стало причиной потери пальца - московские микрохирурги восстановили кисть женщины после тяжелой травмы. В Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева поступила девушка с тяжелой травмой безымянного пальца", - говорится в сообщении.

Поясняется, что во время работы на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, она резко отдернула руку, из-за чего палец практически полностью оторвался.

"При таких травмах главная задача - как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани", - рассказал микрохирург Александр Сухинин, слова которого приводятся в сообщении.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян, в свою очередь, подчеркнул, что при выполнении любых травмоопасных работ необходимо заранее снимать все украшения.

"При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной", - объяснил он.