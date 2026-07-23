Рейтинг@Mail.ru
Врачи спасли кисть женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за кольца - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:27 23.07.2026
Врачи спасли кисть женщине, которая чуть не лишилась пальца из-за кольца

В Москве спасли кисть женщине, почти лишившейся пальца из-за обручального кольца

© Фото : Департамент здравоохранения города МосквыМосковские медики спасли кисть женщине, почти лишившейся пальца из-за обручального кольца
Московские медики спасли кисть женщине, почти лишившейся пальца из-за обручального кольца - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Департамент здравоохранения города Москвы
Московские медики спасли кисть женщине, почти лишившейся пальца из-за обручального кольца
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские микрохирурги ГКБ имени Ерамишанцева восстановили кисть женщины, которая получила травму безымянного пальца из-за обручального кольца.
  • Микрохирург Александр Сухинин отметил, что врачам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани пальца.
  • Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян подчеркнул, что при выполнении травмоопасных работ необходимо снимать все украшения.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московские микрохирурги ГКБ имени Ерамишанцева восстановили кисть женщине, которая во время работы на даче зацепилась обручальным кольцом за забор и едва не лишилась безымянного пальца, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Обручальное кольцо едва не стало причиной потери пальца - московские микрохирурги восстановили кисть женщины после тяжелой травмы. В Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева поступила девушка с тяжелой травмой безымянного пальца", - говорится в сообщении.
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В Бурятии двухлетнему ребенку спасли раздробленную ногу
14 июля, 11:15
Поясняется, что во время работы на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, она резко отдернула руку, из-за чего палец практически полностью оторвался.
"При таких травмах главная задача - как можно быстрее вернуть кровоток и сохранить палец. Нам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани", - рассказал микрохирург Александр Сухинин, слова которого приводятся в сообщении.
Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян, в свою очередь, подчеркнул, что при выполнении любых травмоопасных работ необходимо заранее снимать все украшения.
"При резком рывке кольцо не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани, повреждая кожу, сосуды, нервы и сухожилия. Именно поэтому такая травма считается особенно сложной", - объяснил он.
Заключается, что операция прошла успешно, и сейчас пациентка проходит реабилитацию, которая поможет восстановить функцию пальца.
Врачи делают операцию - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Свердловские врачи спасли челюсть пациента от растворения кистой
15 июля, 14:05
 
Хорошие новостиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала