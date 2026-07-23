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Россияне чаще выбирают отдых в отелях Турции, чем турки, рассказал турагент - РИА Новости, 23.07.2026
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Туризм
 
00:36 23.07.2026
Россияне чаще выбирают отдых в отелях Турции, чем турки, рассказал турагент

Турагент Алабай: россияне чаще выбирают отдых в отелях Турции, чем турки

© iStock.com / Yana TatevosianДевушка в бассейне отеля
Девушка в бассейне отеля - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© iStock.com / Yana Tatevosian
Девушка в бассейне отеля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы в Турции предпочитают проводить отпуск в гостиницах.
  • Внутренние поездки жителей Турции чаще связаны с визитами к родственникам и друзьям.
АНКАРА, 23 июл – РИА Новости. Российские туристы, в отличие от большинства жителей Турции, предпочитают проводить отпуск в гостиницах, тогда как сами турки чаще путешествуют по стране для посещения родственников, заявил РИА Новости турагент, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Джем Алабай.
По словам Алабая, опубликованные Турецким институтом статистики (TÜİK) данные показывают различие в моделях внутреннего и въездного туризма. В первом квартале по стране путешествовали 11,52 миллиона жителей Турции, совершивших более 14,1 миллиона поездок с ночевкой.
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"Иностранные туристы, прежде всего россияне, приезжают в Турцию именно на отдых и размещаются в гостиницах. Для жителей Турции внутренние поездки чаще связаны с визитами к родственникам и друзьям", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расходы турецких граждан на внутренние поездки выросли на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 102,3 миллиарда турецких лир (около 2,2 миллиарда долларов США). Средние расходы на одну поездку составили 7 221 лиру (около 154 долларов).
По данным TÜİK, 68,1% внутренних поездок были связаны с посещением родственников и друзей, 22,3% — с отдыхом и развлечениями, еще 4,1% — с лечением.
Наиболее популярным вариантом размещения стали дома родственников и друзей, на которые пришлось свыше 59 миллионов ночевок. Отели заняли второе место с 5,65 миллиона ночевок.
Россия остается крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Турции. По итогам 2025 года страну посетили 6,9 миллиона российских туристов, большинство из которых выбирали отдых по системе "все включено" в курортных регионах Антальи, Муглы и Эгейского побережья. В отличие от внутреннего туризма Турции, где основная цель поездок — посещение родственников, иностранный турпоток ориентирован преимущественно на пляжный отдых и гостиничное размещение.
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