Опрос показал, сколько британцев готовы воевать за свою страну

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 70% британцев заявили, что не будут воевать за страну.

Лишь 6% респондентов готовы самостоятельно взять в руки оружие в случае вторжения, еще 14% готовы пойти на службу в армию в случае, если их призовут.

29% считают, что Британия может подвергнуться нападению в течение следующего десятилетия, более половины сочли такую угрозу маловероятной.

ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Почти 70% британцев заявили, что не будут воевать за страну, говорится в исследовании компании YouGov, проведенном для телеканала Sky News.

Согласно приведенным данным, 52% заявили, что не смогут воевать из-за своего возраста или по состоянию здоровья. Еще 17% заявили, что ни в коем случае не согласятся воевать из личных соображений. Таким образом, 69% респондентов оказались небоеспособными.

При этом лишь 6% респондентов готовы самостоятельно взять в руки оружие в случае вторжения. Еще 14% готовы пойти на службу в армию в случае, если их призовут.

Тем временем 29% считают, что Британия может подвергнуться нападению в течение следующего десятилетия. Более половины сочли такую угрозу маловероятной.

Большинство (53%) заявили, что не уверены в способности британской армии защитить страну. Чуть более трети (38%) заявили, что доверяют британским военным.