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Опрос показал, сколько британцев готовы воевать за свою страну - РИА Новости, 23.07.2026
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14:58 23.07.2026
Опрос показал, сколько британцев готовы воевать за свою страну

Sky News: почти 70 процентов британцев не будут воевать за страну

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 70% британцев заявили, что не будут воевать за страну.
  • Лишь 6% респондентов готовы самостоятельно взять в руки оружие в случае вторжения, еще 14% готовы пойти на службу в армию в случае, если их призовут.
  • 29% считают, что Британия может подвергнуться нападению в течение следующего десятилетия, более половины сочли такую угрозу маловероятной.
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Почти 70% британцев заявили, что не будут воевать за страну, говорится в исследовании компании YouGov, проведенном для телеканала Sky News.
Согласно приведенным данным, 52% заявили, что не смогут воевать из-за своего возраста или по состоянию здоровья. Еще 17% заявили, что ни в коем случае не согласятся воевать из личных соображений. Таким образом, 69% респондентов оказались небоеспособными.
При этом лишь 6% респондентов готовы самостоятельно взять в руки оружие в случае вторжения. Еще 14% готовы пойти на службу в армию в случае, если их призовут.
Тем временем 29% считают, что Британия может подвергнуться нападению в течение следующего десятилетия. Более половины сочли такую угрозу маловероятной.
Большинство (53%) заявили, что не уверены в способности британской армии защитить страну. Чуть более трети (38%) заявили, что доверяют британским военным.
Количество участников, даты проведения исследования и погрешность не уточняются.
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