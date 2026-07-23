Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 23.07.2026
В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности спустя 12 минут

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности.
  • Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен спустя 12 минут после объявления.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил региональный оперштаб.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.21 мск, спустя 12 минут отменили угрозу.
"Отбой ракетной опасности в Белгородской области", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
ПВО за ночь сбила 223 беспилотника
Вчера, 08:30
 
БезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала