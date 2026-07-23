В Белгородской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности.
- Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен спустя 12 минут после объявления.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил региональный оперштаб.
Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.21 мск, спустя 12 минут отменили угрозу.
"Отбой ракетной опасности в Белгородской области", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
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