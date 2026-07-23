В Белгородской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.
- Оперштаб рекомендует спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.
"Ракетная опасность в Белгородской области. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
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