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В ООН отказались комментировать заявление Драпатого о Донбассе - РИА Новости, 23.07.2026
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20:33 23.07.2026
В ООН отказались комментировать заявление Драпатого о Донбассе

Дюжаррик отказался комментировать заявление Драпатого о Донбассе

© Фото : Сухопутные войска УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Сухопутные войска Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дюжаррик отказался комментировать заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
  • Дюжаррик подчеркнул, что позиция Генсека ООН по войне на Украине остается неизменной и основана на уважении территориальной целостности государств-членов ООН.
ООН, 23 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать вопрос РИА Новости о недавнем заявлении нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса в частности.
"Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе (ООН - ред.), которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации", - заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о заявлениях Драпатого.
Дюжаррик также подчеркнул, что Генсек выступает за сохранение всех государств и членов ООН, и его позиция по войне на Украине остается неизменной.
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В миреДонбассУкраинаСтефан ДюжаррикМихаил ДрапатыйООНВооруженные силы Украины
 
 
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